شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الباراتايكوندو توقع سلمى على أمام بطلة كينيا فى باراليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة منافسات الباراتايكوندو فى دورة الألعاب البارالمبية، باريس 2024، والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل 2024، عن وقوع البطلة المصرية سلمى على فى مواجهة الكينية تينسى اوبينيو فى إطار منافسات وزن 52 كجم.

وتخوض سلمى مباراتها الأولى أمام بطلة كينيا فى تمام الساعة الحادية عشر و53 دقيقة بتوقيت القاهرة، وتستمر المنافسات للوزن على مدار اليوم حتى الدور النهائى.

وتخوض مصر غدا منافسات 6 رياضات في أول أيام المنافسات فى الدورة الباراليمبية هى: التايكوندو، تنس الطاولة، السباحة، البوتشا، الكرة الطائرة وكرة الهدف للمكفوفين.

فى السباحة يلعب زياد طارق وزياد كحيل، وفى البوتشا تلعب هناء علام ومحمود نبوى، ويلعب منتخبنا لكرة الهدف للمكفوفين أمام نظيره الأوكرانى، ويلعب منتخب الكرة الطائرة أمام البوسنة والهرسك بطل أوروبا.