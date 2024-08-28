شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسهم انضمام حمدى وجوناثان للزمالك فى ظل الاهتمام بالمغربى بنتايك والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسهم انضمام محمد حمدى ظهير أيسر إنبى والكاميرونى جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت فى نفس المركز للقلعة البيضاء فى ظل اهتمام الزمالك بالمغربى محمود بنتايك لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسى.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادى الزمالك بالمغربى محمود بنتايك لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسى، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق قبل خوض السوبر الأفريقى المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر القادم أمام الأهلى، فى الوقت الذى اقترب فيه النادى من حل أزمة إيقاف القيد وفقًا لتصريحات مسئولى الأبيض.

ويجيد محمود بنتايك اللعب فى مركز الظهير الأيسر ودافع عن ألوان عدة أندية مغربية وفرنسية قبل اهتمام نادى الزمالك بضمه لخلافة أحمد فتوح نجم الفريق الذى يواجه اتهامات جنائية بسبب حادث سير.

ويلعب محمود بنتايك حاليًا فى صفوف سانت إيتيان فى الدورى الفرنسى إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الحالى فى أى من مباراتى الفريق أمام موناكو ولوهافر.