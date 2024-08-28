"بمشاركة العائدين الجدد".. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة عقب انتهاء مباراة كأس مصر، أمام طلائع الجيش، بجانب حصول اللاعبين الأساسيين على راحة منذ فترة.

وسوف يقود مران الفريق اليوم الأربعاء، جوميز، بعد عودته من بلاده، والانتهاء من قضاء أجازته، برفقة الجهاز المعاون.

وسوف يشهد مران الفريق مشاركة، العائدين من الإعارة، حسام أشرف وماجد هاني وحمدي علاء ومحمد محمود ومحمد طارق، بعد قرار تواجدهم مع الفريق في الفترة الحالية، لحين حسم مصيرهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم 27 سبتمبر المقبل، في السوبر الأفريقي، والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية.

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