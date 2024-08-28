"الشباب والسلام والأمن".. وزير الرياضة يصل الأردن لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن.

ويقام المؤتمر تحت شعار "الرؤية العربية"، الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية برعاية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والذي يقام خلال الفترة (28-29) أغسطس الجاري بالعاصمة عمان.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المنتدى الدولي إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028) تعميقاً لأواصر التواصل بين الشباب العربي وترسيخ الهوية والانتماء العربي، بناءً على القرار رقم (887) الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة العربية في البحرين في دورته العادية رقم (33) بشأن اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن.

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