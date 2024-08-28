"أجرى الكشف الطبي".. وصول أشرف داري القاهرة لإتمام انتقاله إلى الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل أشرف داري لاعب بريست الفرنسي، فجر اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء المفاوضات مع ناديه.

وكشف مصدر لمصراوي، وصول داري في الرابعة فجر، وإجراء الكشف الطبي بنجاح، في أحد مستشفيات المهندسين، ومن المقرر خضوعه لجلسة تصوير خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن الصفقة.

ويعد أشرف داري ثالث صفقات النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، بعد استعارة يوسف أيمن ويحيى عطية الله، فيما رحل عن صفوف الأحمر كل من، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، محمد عبدالمنعم.

وسبق وأكد داري زهير، في تصريحات خاصة لمصراوي، وصول أشرف صباح اليوم إلى القاهرة، لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله إلى الأهلي.

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