"بعد إرسال تذاكر الطيران".. كريم البركاوي يفاجئ الزمالك بقرار جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية، خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع المغربي كريم البركاوي، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد كريم البركاوي مع فريق الرائد السعودي، وأصبح لاعب حر في الوقت الحالي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن مسؤولي الأبيض، اتفقا مع البراكاوي، على معظم بنود العقد، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك أرسل تأشيرة دخول البلاد وتذاكر الطيران للاعب، من أجل الوصول إلى القاهرة اليوم، ولكنهم فوجئوا باعتذاره لظروف خاصة وتم تأجيل موعد الحضور.

وأتم المصدر، أن اللاعب لديه بعض العروض من الدوري السعودي، ولكن وفقا للمقربين منه، أنه لديه رغبة في خوض تجربة الزمالك، وفي انتظار حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.

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