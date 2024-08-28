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مصدر لمصراوي: "انتهاء عقد إيهاب جلال مع الإسماعيلي.. وجلسة لحسم مستقبله"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-شريف عادل:

كشف مصدر مسؤول بالإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انتهاء تعاقد إيهاب جلال مع الدراويش، بعد توديع الفريق كأس مصر من نصف النهائي، بالهزيمة من زد.

وقال المصدر، إنه مع خروج الفريق من بطولة كأس مصر، يكون تعاقد إيهاب جلال مع الفريق انتهى، ولكن هناك رغبة من الإدارة باستمراره، على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل.

وأضاف: "من المنتظر أن تكون هناك جلسة مع إيهاب جلال في الساعات المقبلة لحسم الأمر ومستقبل المدرب مع الفريق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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