مصدر لمصراوي: "انتهاء عقد إيهاب جلال مع الإسماعيلي.. وجلسة لحسم مستقبله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-شريف عادل:

كشف مصدر مسؤول بالإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انتهاء تعاقد إيهاب جلال مع الدراويش، بعد توديع الفريق كأس مصر من نصف النهائي، بالهزيمة من زد.

وقال المصدر، إنه مع خروج الفريق من بطولة كأس مصر، يكون تعاقد إيهاب جلال مع الفريق انتهى، ولكن هناك رغبة من الإدارة باستمراره، على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم المقبل.

وأضاف: "من المنتظر أن تكون هناك جلسة مع إيهاب جلال في الساعات المقبلة لحسم الأمر ومستقبل المدرب مع الفريق".

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