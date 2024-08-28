وادى دجلة يعلن عن رفع سعر العضوية إلى 350 ألف جنيه ويستعد لافتتاح 4 فروع جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - خبر إعلاني:

أعلنت أندية وادى دجلة، عن عدد من الأخبار المهمة أبرزها زيادة سعر العضوية الجديدة إلى 350 ألف جنيه، والموعد المرتقب للافتتاح النهائي لفرع المنيا الجديدة.

وجرى الافتتاح المبدئي لفرع المنيا خلال شهر أغسطس بعد نجاح أندية وادى دجلة على مدار أكثر من 20 عامًا في تحقيق محاور استراتيجية الشركة الثلاثة بامتلاك أكبر عدد من الأندية في مصر بلغ 10 وجاري إنشاء 3 آخرين خلال العامين الحالي والمقبل، بهدف المشاركة في تطوير الرياضة المصرية من خلال إنشاء أفضل الأكاديميات الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية، وتقديم أفضل خدمات رياضية واجتماعية وثقافية وترفيهية للأعضاء.

وتمتلك وادى دجلة، أكبر سلسلة أندية في مصر منتشرة في معظم أنحاء الجمهورية، بدأتها بإنشاء أول نادي بمنطقة المعادي عام 2003، وبعدها توسعت في إنشاء 9 أندية في القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، بما في ذلك ناديين بمنطقة القاهرة الجديدة وهما النخيل في التجمع الأول، واللوتس في التجمع الخامس، وناديين بمدينة 6 أكتوبر، هما أكتوبر1 وأكتوبر 2، ونادي في هليوبوليس بمنطقة شيراتون، وآخر في محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ونادي في أسيوط، ونادي في محافظة دمياط والافتتاح المبدئي لنادى بمحافظة المنيا.

وقدمت أندية وادى دجلة خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا العديد من الأبطال في الألعاب الفردية أو الجماعية ساهموا في تتويج المنتخبات الوطنية ببطولات قارية ودولية كبرى، والفوز بعدد كبير من الألقاب وصدارة التصنيف العالمي أبرزهم علي فرج، بطل العالم للإسكواش، وحبيبة مرزوق، المصنفة الأولى في أفريقيا في الجمباز الإيقاعي، بالإضافة إلى العديد من نجوم كرة القدم المحترفين في كبرى الأندية من بينهم عمر مرموش، وكريم حافظ، وأحمد مصطفى زيزو، ومحمد

شريف، ومحمد محمود.

وخلال الموسم الماضي، نجح لاعبو أندية وادى دجلة في التتويج بـ422 بطولة محلية وقارية ودولية، وحصد أبطال النادي أكثر من 6150 ميدالية وكأس في 16 لعبة فردية وجماعية خلال عام 2023، هذا بجانب مساهمة مدربي وادى دجلة مع المنتخبات الوطنية في الفوز ببطولات قارية كبرى أبرزها بطولة أفريقيا للتايكوندو.

ويتوافر بأندية وادى دجلة أكثر من 20 رياضة فردية وجماعية أبرزها: كرة القدم، الإسكواش، التنس، كرة السلة، الكرة

الطائرة، الجمباز الإيقاعي، الجمباز الفني، الجمباز العام، التايكوندو، الجودو، الكاراتيه، الأيكيدو، الباتيناج، السباحة، سباحة الزعانف، القدرات الخاصة، الشطرنج، القوس والسهم، كرة السرعة، باليه، زومبا، اليوجا، أيروبكس، تنس الطاولة.

وبجانب الأنشطة الرياضية، توفر أندية وادى دجلة، حياة اجتماعية راقية لكل الأعضاء من خلال اهتمام الإدارة بتوفير الحدائق الخاصة للأطفال، والمطاعم العالمية الموجودة في الهواء الطلق، ومدارس وادي الفنون لتعليم وتنمية الأنشطة والهوايات مثل التصوير، والرسم، والموسيقى، والأعمال اليدوية وغيرها، كما تهتم المدرسة بتوفير ورش تعليمية مثل التمثيل، والرقص، والديكور، والعرائس، والإخراج، علاوة على ذلك توفر رحلات لأعضاء النادي بشكل دوري داخل وخارج مصر، ويقدم

وادى دجلة خدمات ترفيهية متنوعة للأعضاء بما يشمل حفلات غنائية ضخمة بفروعه والتي ينظمها النادي احتفالا بالمناسبات والأعياد، وذلك في إطار خطة إدارة وادى دجلة لتقديم أنشطة ترفيهية للاعضاء واستكمالا لنجاح حفلات النادي في تحقيق إقبال جماهيري ضخم.