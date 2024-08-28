صفقة الزمالك.. بنتايك يخضع لكشف طبي دقيق قبل توقيع العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يخضع اللاعب المغربي محمود بنتايك، لكشف طبي، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد مع نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل "بنتايك"، إلى القاهرة أمس، من أجل الانتهاء من إجراءات توقيع العقود مع الزمالك، ليصبح أولى الصفقات الصيفية، على سبيل الإعارة، من نادي سانت إتيان الفرنسي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب المغربي، سيخضع لكشف طبي دقيق، في ظل تعرضه للإصابة في الفترة الماضية، ولم يشارك مع فريقه الفرنسي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب سيوقع على العقود بشكل رسمي، حال تجاوزه الكشف الطبي، على أن ينضم لمعسكر الفريق غدا، استعدادا للموسم الجديد.

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