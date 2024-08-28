شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد لقاء مصر والأرجنتين فى دور الثمانية لبطولة العالم للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة مع منتخب الأرجنتين غداً الخميس فى تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة فى دور الثمانية لبطولة العالم التى تستضيفها بلغاريا خلال الفترة من 22 أغسطس الجارى حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائى بعد انسحاب منتخب أوزبكستان من البطولة وخسارة نتائج مبارياته الثلاثة بنتيجة "3-0".

وشهدت منافسات البطولة تفوق واضح للفراعنة وحقق المنتخب المصرى الفوز فى جميع مبارياته بدور المجموعات وتصدر مجموعته، حيث فاز فى المباراة الأولى على تونس بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز فى المباراة الثانية على ليبيا بالنتيجة ذاتها وفاز فى المباراة الثالثة على إيران بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وصعد منتخب الأرجنتين لدور الثمانية على حساب منتخب بلغاريا صاحب الأرض والجمهور وفاز بنتيجة 3-1 ليصعد لدور الثمانية لمواجهة الفراعنة.

وتضم قائمة المنتخب المصرى 12 لاعبًا فى بطولة العالم، تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم.

ويترأس البعثة دكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ويقود المنتخب أحمد السيد والمدرب العام محمد مدبولى والمحلل التقنى أحمد الماحى والدكتور إبراهيم غانم مخطط أحمال وتأهيل وإصابات ملاعب.