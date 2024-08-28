شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يحسم اليوم مصير عروض عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مصير العروض التي تلقاها النادى بخصوص عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعقد مجلس الإسماعيلى اليوم اجتماعا لبحث مصير هذه العروض ومناقشتها من أجل اتخاذ قرار بشأنها سواء بالقبول ورحيل اللاعبين أو برفضها والتمسك باستمرار اللاعبين اللذين لازال عقديهما مستمرا مع الدراويش.

وتلقى الإسماعيلى عرضا من النادى الأهلى من أجل ضم عمر الساعى لاعب الوسط في الانتقالات الحالية، فيما يسعى فريق بيراميدز للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى.

ويحتاج مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، لتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصرى بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفوارى جان موريل والتونسى نور الزمان الزمورى لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

ويحق للبوليفى كارميلو الحصول على 444 ألف دولار أمريكى، ما يعادل 21 مليون جنيه مصرى تقريباً، شاملة فوائد التأخير حتى الآن، كما يحق للتونسى نور الزمان الزمورى الحصول على 400 ألف دولار ما يعادل 34 مليون جنيه، كما أصبح الإسماعيلى ملزماً بسداد 860 ألف دولار لجان موريل، بخلاف فائدة 5%، ما يوازى 45 مليون جنيه مصرى لتصبح إجمالى الغرامات المادية الموقعة ضد الاسماعيلى 60 مليون جنيه.