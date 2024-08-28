شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع المغربى كريم البركاوى لتحديد موعد وصوله للقاهرة وحسم المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو نادى الزمالك، مع وكيل كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي السابق، من أجل تحديد موعد وصوله للقاهرة من أجل الكشف الطبي وحسم المفاوضات مع اللاعب.

وكثف مسئولو الزمالك خلال الساعات الأخيرة مفاوضاتهم مع المغربي كريم البركاوي، في إطار خطة مسئولى القلعة البيضاء لدعم صفوف الفريق بأقوى الصفقات استعداداً للموسم الجديد.

وتوصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، على الانضمام إلى القلعة البيضاء لـ 3 مواسم مقبلة بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السعودي.

من جانب آخر، يترقب مسئولي نادى الزمالك حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادى لمدة 3 فترات مقبلة، خلال الساعات المقبلة، حيث أرسل مسئولو نادى الزمالك صباح أمس الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغاني الأسبق بصفوف الفريق بنيامين اتشمبونج.

وكشف مصدر لليوم السابع أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.