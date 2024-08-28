شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى لـ"الخليج 365": الدعم النفسى للبطل الأوليمبى الأهم وأسرتى أخذت من وقت أخواتى لدعمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يرى أحمد الجندى صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 فى الخماسى الحديث، أن الدعم النفسى الأهم للبطل الأوليمبى من أجل تحقيق إنجاز.

وقال الجندى فى تصريح لـ"تليفزيون الخليج 365"، أن أسرته كان لها دور كبير فى دعمه، مشيرا إلى أن والده ووالدته أخذوا وقت من أخواته لدعمه بشكل أكبر على مدار تاريخه.

وأشار الجندى إلى أن تركيزه خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر على حصد ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 .

وشهدت اولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة ، حيث حصلالجندى على ذهبية الخماسى الحديث و سارة سمير فضية رفع الأثقال ثم محمدج السيد برونزية سيف المبارزة .

أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق سم اللاعب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية.

كما تم إطلاق اسم اللاعب محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية فى لعبة السلاح على مركز شباب سبرباى بالغربية.

كما تم فى السابق إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.