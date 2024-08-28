شكرا لقرائتكم خبر عن على الزينى.. الصخرة المصرية من سيناء إلى باريس والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت لم تشاهد من قبل صخور سيناء عن قرب، فقد جاءت الفرصة للجميع، لترى مثال قوتها وبأسها يقف شامخاً رافعاً علم جمهورية مصر العربية في افتتاح دورة باريس للألعاب البارليمبية.

هنا نتحدث عن علي الزيني، البطل المصري الذي سيرفع علم البعثة المصرية في افتتاح البارالمبياد.

الأمل

الزيني في احتفالية "قادرون باختلاف" لهذا العام صرح: "الراجل العسكري مفيش حاجة بالنسبة له اسمها إنه يفقد الأمل.. زي ما أنت كنت بترفع العلم في الحرب.. بعد كدا ربنا كرمك وترفعه في الأولمبياد."

النقيب علي الزيني من أبناء محافظة بورسعيد، ويعد أحد أبطال الدفعة 103 حربية "دفعة الشهداء"، حاصل على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للتجديف.

- أصيب الرائد علي الزيني في عملية عسكرية بسيناء، وخضع لأكثر من 20 جراحة في ركبته، قبل أن يقرر الأطباء بتر ساقه من فوق الركبة.



- لم تكن هذه أول إصابة للزيني، لكنه أصيب 3 مرات في شمال سيناء وعاد للعمل إلى أن فقد ساقه، وقد كرمه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، في 2020، بعد اختياره الشاب المثالي للمحافظة

صخرة لا تستسلم

لم يستسلم ابن بور فؤاد لما لحق به أثناء دفاعه عن الوطن، بل استمر في رياضته المحببة التجديف، ليحقق المزيد من المعجزات، وليس الإنجازات فحسب، ليحقق إنجازين في البطولة الأفريقية للتجديف المقامة بتونس في الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر الجاري بالحصول على الميدالية الذهبية ومن ثم التأهل لأوليمبياد باريس 2024 البارالمبية.

معجزات

علي الزيني المشارك في التجديف، حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، وكذلك الميدالية الذهبية في البطولة العربية للتجديف، وتعد هذه أول مشاركة له في دورة الألعاب البارالمبية، ونطمح أن يقدم نفس المستوى ويحصل على ميدالية، هذه أول مشاركة على الإطلاق للتجديف في دورة الألعاب البارالمبية، ونستهدف أن يكرر الزيني نفس المستوى الذي قدمه في بطولة العالم.