شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يدعم كريم فؤاد: "بحبه أكتر من نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

حرص أكرم توفيق لاعب الأهلي على دعم زميله كريم فؤاد، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا ويستعد لإجراء العملية الجراحية.

ونشر أكرم توفيق صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه عبر انستجرام: "ليا أخ اسمه كريم فؤاد بحبه أكتر من نفسي حسيت اني عايز اقول كده".

ويصل المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي يوم الجمعة المقبل إلى القاهرة استعدادا للانتظام في تدريبات فريقه مع بداية فترة الإعداد للموسم المقبل بدءا من أول سبتمبر المقبل.

وتعاقد النادي الأهلي مع يحيى عطية الله على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي مقابل مبلغ مالي تم تحديده سلفا.

ووصل في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء المغربي أشرف داري مدافع الأهلي الجديد والمنضم من نادي بريست الفرنسي رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، من أجل توقيع عقده بشكل رسمي مع الأهلي وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادي.

ويخضع المغربى أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي عقب وصوله للقاهرة لجلسة تصوير في ستاد مختار التتش تمهيداً لإعلان صفقة انتقاله للنادى الاهلى.

وظهر أشرف داري للمرة الأخيرة مع فريقه الأحد الماضى قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أشرف داري مع بريست وغادر بعدها فرنسا قادماً إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإعلان انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في النادي الفرنسي على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بمليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.