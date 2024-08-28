شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الشرطة العراقى والشعلة والأنصار السعوديين وديا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، أتم الجهاز الإداري الاتفاق على خوض 3 مواجهات ودية في معسكر الإسكندرية، من أجل العمل على تحضير اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية قبل الدخول في دوامة مباريات الموسم المقبل.

وتم الاتفاق علي مواجهة فريق الشرطة العراقي يوم 31 اغسطس، علي ان تكون مواجهة الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر، والانصار السعودي يوم 6 سبتمبر، حيث تخوض تلك الفرق معسكرات اعداد للموسم الجديد في الإسكندرية ايضا.

وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية، ويلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل وإياباً أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك مجموعة من القياسات البدنية للاعبين يومى الاثنين والثلاثاء في مقر النادي بميت عقبة، وتحت اشراف مركز متخصص في تلك الفحوصات، لاسيما وأنه تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين وخضعت كل مجموعة للقياسات في يوم محدد، وشهدت تلك القياسات وجود اللاعبين العائدين من الإعارة مثل حسام أشرف وماجد هانى وأحمد محمود.