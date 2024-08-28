شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار بيراميدز وزد فى كأس مصر بعد الوصول إلى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

وصل بيراميدز لنهائى كأس مصر بعدما افتتح مشواره بالفوز على النصر في الدور التمهيدي 4-0، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0، والفوز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4- 0، وأخيراً الفوز على المصرى بركلات الترجيح في نصف النهائي.

بينما وصل زد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1 ثم الانتصار على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3- 0 ثم الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيراً إقصاء الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

وضرب فريق بيراميدز موعداً مع زد في نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة بعد غداً الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما حسم فريق زد أف سى الصعود الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لأول مره في تاريخه عقب الفوز على نظيرة الاسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم على ستاد الإسماعيلة.