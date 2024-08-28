شكرا لقرائتكم خبر عن المسلة المصرية تشهد افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تُفتتح مساء اليوم الأربعاء، دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية حتى 8 سبتمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

ويبدأ حفل الافتتاح الساعة 9 مساء اليوم من أمام المسلة المصرية في ميدان الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس، وتشمل فعاليات الحفل مرور موكب للرياضيين من الشانزليزيه بمشاركة نحو 4400 من اللاعبين واللاعبات يمثلون 184 دولة.

وتعد مسلة معبد الأقصر المصرية التي تتوسط ميدان الكونكورد هي أحد أقدم أثر تاريخي على أرض باريس يشهد على ولع الفرنسيين بحضارة مصر القديمة.



المسلة المصرية فى باريس

وترجع قصة تواجد المسلة المصرية في ميدان الكونكورد بباريس الى 29 نوفمبر الثاني عام 1830 ، حين أهدى محمد علي باشا حاكم مصر آنذاك، مسلة الأقصر لملك فرنسا لوي فيليب الأول هدية من نوع خاص، تعبيرا عن حسن التفاهم ودفء العلاقات بين البلدين، و تكريما لجهود العالم الفرنسي جان-فرانسوا شامبليون في معرفة أسرار الكتابة المصرية القديمة.

وفي أغسطس 1832 أبحرت سفينة سفينكس الفرنسية إلى الإسكندرية للقاء السفينة الأقصر، التي كانت تحمل المسلة لتحضرها إلى باريس، وغادرت السفن في 1 أبريل 1833 ووصلت إلى تولون في 10 مايو من نفس العام. وصلت السفن في شيربورج في 12 أغسطس 1833، لتستقر في باريس يوم 21 ديسمبر 1833، وبعد ثلاث سنوات، وتحديدا في 25 أكتوبر 1836، تم نقلها إلى منتصف ميدان الكونكورد من قبل الملك لويس فيليب ، لتحتفل فرنسا بعيدها الوطني في 14 يوليو من كل عام، بإقامة عروض عسكرية بحضور رئيس الدولة في ساحة الكونكورد في العاصمة باريس أمام المسلة المصرية.