شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عودة كولر لحسم صفقة "زيكو" زد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي عودة مارسيل كولر المدير الفني من أجل حسم صفقة التعاقد مع مصطفى زيكو جناح زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتعويض رحيل أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري.

ويعد مصطفى زيكو أبرز الأسماء المرشحة من اللاعبين المحليين لتدعيم مركز الجناح بالأهلي في ظل النقص العددي باللاعبين المتاحين في هذا المركز حيث لا يوجد سوى الرباعي حسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو، الذي يواجه مستقبل بقاؤه في الأهلي حالة من الغموض.

وفي حال موافقة كولر على ضم زيكو سيبدأ مسئولي النادي الأهلي إجراءات التفاوض مع نظرائهم في زد من أجل ضم اللاعب، في ظل ارتباط إدارة الناديين بعلاقات طيبة.

وانضم مصطفى زيكو إلى زد بداية الموسم الحالي قادما من حرس الحدود، ويقدم مستويات طيبة مع فريقه وقاده لاحتلال مركز متقدم في جدول الدوري والصعود إلى نهائي كأس مصر.