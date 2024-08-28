رئيس الزمالك يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

أعلن حسين السمري المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك عن تعرض حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف حسين السمري، المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرض حسين لبيب لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب السمري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: «كل الأمنيات الطيبة بالشفاء العاجل لأخي عشرة العمر، الجميل المحترم الراقي كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك”.

وتابع الرئيسةالتنفيذي السابق لنادي الزمالك: “مفتقدينك، دعواتكم له بالشفاء والعودة لناديه».

وفي السياق ذاته فإنه من المقرر أن يعقد جوزيه جوميز، المدير الفني للفارس الأبيض فور وصوله من الإجازة اليوم الأربعاء، جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي، من أجل تحديد موعد لصرف مستحقاته المالية المتأخرة ومستحقات اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.