شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريقا الأهلى والزمالك لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر انطلاقه فى مصر سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد جدول المنافسات، حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى سيدنى الاسترالى يوم 27 سبتمبر المقبل بينما يواجه الزمالك نظيره تاوباتى البرازيلى فى نفس اليوم.

فيما يلتقي الأهلى مع برشلونة الاسبانى والزمالك مع فيزبريم المجرى يوم 29 سبتمبر فى الجولة الثانية.



مباريات كأس العالم للأندية

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة، بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب توباتى البرازيلى وفيزبريم المجرى.

وشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء.

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى: فيزبريم المجرى وتوباتى البرازيلى والزمالك

المجموعة الثانية: جامعة سيدنى ، برشلونة، والأهلى .

المجموعة الثالثة: كاليفورنيا الأمريكى وماجديبورج الألمانى والخليج السعودى .

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.