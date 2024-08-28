شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب رضوان.. جاءت من الشرقية محملة بطموحات الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

رباعات مصر من ذهب.. هى ليست كلمة تقال عن بطلاتنا على مر عقود، ولكنها حقيقة تنتقل من جيل إلى جيل، ومن بطلة إلى زميلاتها، حتى جاءت البطلة رحاب أحمد رضوان، التى ستشرف برفع علم مصر فى افتتاح دورة الألعاب البارلمبية فى باريس 2024، إلى جانب زميلها فى البعثة بطل التجديف، على الزينى.

بطلتنا رحاب صاحبة الإرادة الحديدية، اختارت التحدى والصمود، أصيبت وهى رضيعة بشلل أطفال، ولكن هذا لم يعيقها من الوصول إلى أحلامها وتحقيق معجزات، لتثبت لنا جميعا أن الإعاقة ليست إعاقة الجسد، بل إعاقة الفكر والإرادة. صاحبة هذه الإرادة القوية هى رحاب أحمد رضوان 28 سنة من الحواط مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بطلة العالم فى رفع الأثقال.

أرقام تتحدث

وعن البطولات التى حصلت عليها البطلة رحاب أحمد رضوان لها تاريخ طويل فى البطولات الدولية، فازت بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم لرفع الاثقال الباراليمبية 2023 فى دبى

فى 2016 فازت بالميدالية الفضية فى رفع الأثقال فى الپاراليمپياد بريو

فازت ببطولة العالم عام 2017 فى المكسيك، وفى 2018 فى كازاخستان، وفى 2021 فى چورچيا.

فى 2018 فازت ببطولة افريقيا فى الجزائر.

فى 2021 فازت بالميدالية الفضية فى رفع الأثقال فى الپاراليمپياد بطوكيو

تكريم رئاسي

وحصلت على وسام الجمهورية فى الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مرتين على التوالى لعام 2016 و2017.

استعدادات كبيرة

وتبقى رحاب ترفع طموحات مصر عالية، فى حصد ميدالية ذهبية، وسماع النشيد المصرى فى باريس من جديد، وهو ليس ببعيد عن بطلة تحدت الصعاب لتأتى من محافظة الشرقية إلى العاصمة الفرنسية، محملة بإرادة وموهبة واستعدادات... من حديد!