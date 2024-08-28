شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الشاذلى بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ ورئيسا للاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة الاتحاد الإفريقي للإنقاذ، وكذلك بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، في الانتخابات التي جرت بأستراليا.

أكد «صبحى» أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الكوادر المصرية الرياضية والشبابية لتولى المناصب القيادية فى مختلف المؤسسات الرياضية الدولية.

وأشار الوزير إلى أن مصر حاليًا أصبحت واحدة من أهم دول العالم التى تملك كوادر رياضية قيادية فى العديد من المؤسسات الدولية، الأمر الذى يُضاف إلى المكانة الدولية الرفيعة للدولة المصرية فى شتى المجالات، وخاصة الرياضية.