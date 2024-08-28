شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع يوسف حمدى الصافى لتدعيم فريق الطائرة بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو نادى بتروجت مع يوسف حمدى الصافى لتدعيم صفوف الفريق البترولي للكرة الطائرة فى الموسم الجديد قادما من الأهلى .

كما تعاقد نادي بتروجت مع أحمد فتحى لاعب الزمالك السابق، لتدعيم صفوف فريق الطائرة فى الموسم الجديد.

دخلت أندية ، بتروجت و طلائع الجيش و الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع أحمد فتحى لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك مؤخرا للتعاقد معه فى الموسم الجديد بعد الاتفاق على فسخ تعاقده مع مسئولو الزمالك بالتراضى.

طالب فتحى مسئولو الزمالك بصرف المستحقات المتأخرة قبل تنفيذ اتفاق فسخ التعاقد .