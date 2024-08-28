شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايك ينتظم فى معسكر الزمالك بالاسكندرية بعد الخضوع للكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربى محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إيتيان الفرنسي، لإجراءات الكشف الطبى خلال الساعات المقبلة في نادي الزمالك، بعدما حضر اللاعب إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله للقلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وربط مسئولي الزمالك اتمام صفقة محمود بنتايك باجتياز اللاعب الكشف الطبي خاصة، ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في معسكر الفريق بالإسكندرية فور اجتيازه الكشف الطبي الدقيق الذي سيوقع عليه.

ويرغب الزمالك فى الحصول علي خدمات بنتايك لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة دون حصول نادي سانت ايتيان على مقابل مادي في الصفقة، ويتحمل الزمالك راتب اللاعب فقط.

ويجيد محمود بنتايك اللعب فى مركز الظهير الأيسر ودافع عن ألوان عدة أندية مغربية وفرنسية قبل اهتمام نادى الزمالك بضمه لخلافة أحمد فتوح نجم الفريق الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب حادث سير.

ويلعب محمود بنتايك حاليًا في صفوف سانت إيتيان في الدوري الفرنسي إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الحالي في أي من مباراتي الفريق أمام موناكو ولوهافر.

وإجمالا خاض محمود بنتايك بقميص فريق سانت إيتيان 23 مباراة، بينها 20 في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وشارك في صعود الفريق بعد خوض 3 مباريات في الدور الفاصل المؤهل، وسجل هدفًا وصنع مثله فقط.

بينما لعب محمود بنتايك مع الرجاء الرياضي المغربي 37 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4 في 3 بطولات، بينها دوري أبطال أفريقيا، وحصل على 5 إنذارات.

وفي دوري أبطال أفريقيا خاض محمود بنتايك بقميص الرجاء المغربي 8 مباريات، وفي الدوري 24 مباراة سجل هدفين وصنع 3، وفي كأس العرش شارك في 5 مباريات صنع هدفا وحيدا.

ولعب محمود بنتايك مع فريق الاتحاد البيضاوي، في بطولة كأس العرش والكونفدرالية الأفريقية 2021، في 6 مباريات سجل 3 أهداف بواقع هدفين في البطولة الأفريقية، وهدفا في بطولة كأس العرش، وصنع هدفا وحيدا كان في المسابقة الكونفدرالية.