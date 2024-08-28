شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ميدالية.. حصاد المشروع القومى فى البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بعدد 76 لاعبًا ولاعبة فى منافسات البطولة العربية للجودو والتى أقيمت فى مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجارى.

واستطاع أبطال المشروع القومى تحقيق 52 ميدالية متنوعة فى جميع مسابقات البطولة على مستوى الفردى والفرق، وعدد 7 كؤوس.

وحصل أبطال المشروع القومى على 9 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات فى منافسات تحت 18 سنة فردى بنات.

كما حقق المشروع القومى 32 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و8 فضيات و15 برونز فى منافسات تحت 16 سنة، محققين المركز الأول فى الترتيب العام فردى بنات، بالإضافة إلى ترتيب عام ثالث بنين.

وحصد أبطال المشروع القومى المركز الأول والميدالية الذهبية فى الترتيب العام فرق بنات وكأس البطولة.

كما حصل المشروع على المركز الأول والميدالية الذهبية فرق بنات، والمركز الثانى والميدالية الفضية فرق بنات والمركز الثالث والميدالية البرونزية فرق بنين.

كما حصل أبطال المشروع على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الترتيب العام فرق بنين “أ“ وجاء فريق المشروع بنين “ب“ فى المركز السابع.

وجاءت نتائج لاعبى المشروع فى منافسات تحت 14 سنة بتحقيق 8 ميداليات فى منافسات الفردى والمركز الثامن فى الترتيب العام فردى بنين وبنات.

وخاض لاعبو المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى منافسات قوية ظهرت فيها براعة وقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز ويأتى ذلك لما يوفره المشروع من أجهزة فنية على أعلى مستوى من المديرين الفنيين والمدربين والمدربين المساعدين وتوفير حزم الدعم الفنى والنفسى بما يساعد هؤلاء اللاعبين على تحقيق الأهداف القومية للمشروع.

ويعد المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.