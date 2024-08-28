شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير: أفكر فى ذهبية لوس أنجلوس.. والتأهل للأولمبياد صعب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت سارة سمير صاحبة فضية أولمبياد باريس 2024 فى رفع الأثقال، عن تفكيرها فى الميدالية الذهبية بأولمبياد لوس أنجلوس 2028 من الآن.

وقالت سارة سمير فى تصريح لـ "تليفزيون الخليج 365"، أنها كانت تهدف لحصد الميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس 2024 لذلك دخلت فى نوبة بكاء عقب الحصول على الميدالية الفضية، مؤكدة أن المنافسه الأولمبية ليس سهلة والتأهل الأوليمبى فى حد ذاته صعبا فى ظل تأهل 120 لاعب فقط.

وأشارت سارة سمير إلى أنها كانت تضع نفسها تحت ضغط كبير فى الأولمبياد من أجل التركيز على حصد ميدالية أولمبية.

وشهدت اولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة ، حيث حصلالجندى على ذهبية الخماسى الحديث و سارة سمير فضية رفع الأثقال ثم محمدج السيد برونزية سيف المبارزة .

أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق سم اللاعب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية.

كما تم إطلاق اسم اللاعب محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية فى لعبة السلاح على مركز شباب سبرباى بالغربية.

كما تم فى السابق إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.