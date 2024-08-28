شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام المغربى أشرف دارى قبل بداية مشواره مع الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى في الساعات القادمة، للإعلان عن التعاقد مع المدافع المغربى أشرف دارى قادما من الدورى الفرنسي عبر بوابة بريست، بعدما وصل في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، من أجل توقيع عقده بشكل رسمي مع الأهلي وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادي.

وخضع اليوم أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.



أشرف دارى

وجاءت أرقام المغربى أشرف دارى قبل بداية مشواره مع الأهلى..

مع الوداد المغربى

لعب: 140 مباراة

سجل: 11 هدفا

صنع: هدفا

بريست الفرنسي

لعب: 24 مباراة

سجل: هدفا

صنع: هدفا

مع رويال تشارلروا البلجيكي

لعب: 9 مباريات

سجل: 3 أهداف ولم يصنع

مع منتخب المغرب

لعب: 7 مباريات

سجل: هدفا

البطولات: حقق أشرف دارى لقب الدورى المغربى 3 مرات، ولقب دورى أبطال أفريقيا مرة وحيدة كانت ألقابه مع الوداد المغربى.