«الرابعة كمان خلصت».. شوبير يزف خبرا ساراً لجماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - ألمح الإعلامي أحمد شوبير، إلى نجاح إدارة التعاقدات في النادي الأهلي في إتمام التعاقد مع الصفقة الرابعة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع الثنائي يوسف أيمن، قادمًا من الدحيل القطري، ويحيي عطية الله، من نادي سوتشي الروسي.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب الأهلي من الإعلان عن صفقته الثالثة بالتعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري، قادما من فريق بريست الفرنسي، حيث مت المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة.‏

وزف شوبير خبرًا سارًا جديدًا لجماهير الأهلي بعدما ألمح إلى تعاقد الأهلي مع الصفقة الرابعة، حيث كتب شوبير عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «كده الرابعة خلصت كمان».

وكان شوبير قد كشف كتب في وقت سابق عن تعاقد الأهلي مع داري، وكتب عبر «فيسبوك»: «اللي بيسأل ع الـ 24 ساعة دول كانوا بتوع الصفقة اللي خلصت بنجاح أشرف داري لسه بقي مستنيين الكأس عشان الصفقة اللي بعدها».