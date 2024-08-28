أمر لم يحدث منذ 15 عامًا.. نسخة استثنائية لكأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس مصر 2023-24، بطلا جديدا لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

وكانت نسخة 2008 - 2009 قد توج بها فريق حرس الحدود لأول مرة في تاريخه قبل أن يحصد النسخة التالية.

وتأهل بيراميدز وزد إلى الدور النهائي بعدما انتصر الأول على فريق المصري بركلات الترجيح فيما فاز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ولأول مرة يغيب الأهلي أو الزمالك عن النهائي منذ نسخة 2008-2009 والتي شهدت مواجهة بين حرس الحدود وإنبي.

وسيكون بطل النسخة الحالية من كأس مصر هو البطل رقم 13 في تاريخ المسابقة.