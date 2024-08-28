بديل فتوح.. أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اقترب الزمالك من حسم أولى صفقاته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الظهير الأيسر محمود بنتايك، لتعويض أحمد فتوح لاعب الفريق والذي يخضع للحبس الاحتياطي بتهمة دهس أحد الأشخاص في حادث مروري.

من هو المغربي محمود بنتايك؟

ولد محمود بنتايك في أكتوبر 1999، في كازابلانكا بالمغرب، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وخط الوسط، وتبلغ القيمة السوقية له 400 ألف يورو، وانضم إلى سانت إيتيان الفرنسي، في أغسطس 2023، من الرجاء المغربي.

ولعب بنتايك 23 مباراة مع سانت إيتيان، سجل خلالها هدفا وصنع آخر، وحصل على 3 بطاقات صفراء، ومع الرجاء المغربي، لعب بنتايك 37 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 4، وفي المجمل لعب صاحب الـ24 عاما، 69 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلهم، وتلقى 9 بطاقات صفراء.

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