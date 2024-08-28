"5 ملايين ونسبة لبيراميدز".. مصدر يكشف النادي الأقرب للتعاقد مع إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع من بيراميدز العروض الأوروبية التي تلقاها إبراهيم عادل، لاعب الفريق السماوي، خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن بيراميدز حدد 5 مليون جنيه إسترليني لبيع إبراهيم عادل مع الحصول على نسبة من إعادة البيع تصل لـ 25%.

وأوضح المصدر أن أقرب الأندية التي تسعى للتعاقد مع إبراهيم عادل حتى الآن هي جيرونا الإسباني، وهناك خط مفاوضات أيضًا مع نادي خيتافي الإسباني.

وأضاف: "العروض التي وصلت لبيراميدز حتى الآن عبارة عن تفاوض وتواصل فقط دون إرسال خطابات رسمية.

وأتم المصدر حديثه، أن التفاوض مع جيرونا حاليًا يتوقف على طبيعة رحيل إبراهيم عادل إما إعارة أو البيع النهائي.

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