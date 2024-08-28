ضغط من عبد الله السعيد.. الخليج 365 يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم مدافع الفريق أسامة جلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن أسامة جلال في مرحلة التأهيل الآن، وبالفعل بدأ الزمالك في مفاوضاته لضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي أيضًا بدأ في محاولات ضم اللاعب عن طريق الاستفسار من بيراميدز عن القيمة المادية له.

وقال المصدر إن نادي الزمالك يضغط على اللاعب عن طريق الثنائي أحمد حمدي وعبد الله السعيد أصدقائه المقربين.

واختتم المصدر أن ما يعطل صفقة انتقال أسامة جلال إلى الأهلي أو الزمالك هو المقابل المادي المبالغ فيه من نادي بيراميدز، بجانب طلب الفارس الأبيض بدخول عدد من اللاعبين في الصفقة.