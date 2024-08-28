جلسة مع حسين السيد.. الخليج 365 يكشف موقف أسامة جلال من الانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

بدأ نادي الزمالك مفاوضاته مع نادي بيراميدز لضم المدافع الدولي أسامة جلال لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن أسامة جلال جمعته جلسة مع حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك في شهر يناير الماضي.

وأوضح المصدر أن أسامة جلال سبق له أن رحب بالانضمام لصفوف الزمالك، لكن الصفقة تعطلت بسبب وقف قيد الفريق حينها.

وقال المصدر إن الزمالك جدد مفاوضاته مع بيراميدز واللاعب منذ 10 أيام، بعد اقتراب رفع وقف قيد النادي.

الجدير بالذكر أن أسامة جلال انضم إلى نادي بيراميدز قادما من إنبي في موسم 2020/21، في صفقة بلغت قيمتها 945 ألف يورو.