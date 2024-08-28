تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي لضم "بن رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تتفاوض إدارة النادي الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكاروزي المجري، مرة أخرى بعد توقف المفاوضات في الأيام الماضية.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي عاد للتفاوض من جديد وتواصل اليوم مع النادي المجري لإنهاء ضم اللاعب، ويحاول بقدر الإمكان التوصل لاتفاق لتقسيط القيمة الكاملة للصفقة لمدة عام وليس 6 شهور كما يريد فريق فرينكاروزي المجري".
وأضاف: "تم الاتفاق على القيمة المالية للصفقة وتقدر ب2.5 مليون يورو، تتبقى طريقة الدفع ونسبة إعادة البيع هي محل الخلاف فقط".
وأتم المصدر تصريحاته: "ولكن الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب ووالده ووكيله بالنسبة لكافة التفاصيل المالية الخاصة ببنود عقده ويبقي فقط الإتفاق مع النادي المجري على بعض الرتوش الصغيرة".
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