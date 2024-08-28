أشرف داري يجتاز الكشف الطبي بنجاح تمهيداً لإعلان انضمامه إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح النجم المغربي أشرف داري لاعب فريق بريست الفرنسي، في اجتياز الكشف الطبي، تمهيداً لإعلان إنتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "داري خضع لكشف طبي دقيق، في إحدى مستشفيات السادس من أكتوبر اليوم، ونجح في اجتياز الكشف الطبي".

وأضاف: "اللاعب قام بتصوير البرومو الخاص بتقديمه، لجماهير النادي من خلال منصات النادي المختلفة".

وانهى الأهلي، انتقال أشرف داري بشكل رسمي إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون ثالث صفقات الفريق، بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

وتعاقد الأهلي، مع ثنائي قلب الدفاع يوسف أيمن وأشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل محمد عبد المنعم، الذي انتقل إلى فريق نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

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