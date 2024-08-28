"6 لاعبين فقط".. اتحاد الكرة يصدر بياناً يوضح تفاصيل معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً يوضح خلاله انطلاق معسكر منتخب مصر الأول، اليوم الموافق 28 أغسطس الجاري، بحضور 6 لاعبين فقط.

وجاء نص بيان الاتحاد المصري كالتالي: "انطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في تصفيات أمم أفريقيا 2025".

وأضاف: "شهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم انتظام 6 لاعبين، في المعسكر الذي انطلق ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة، وهم حمدي فتحي، المهدي سليمان، محمد الشامي، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى وأسامه فيصل".

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لتصفيات أمم أفريقيا 2025، أمام كلا من كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي 6 و 10 سبتمبر من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية من التصفيات.

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