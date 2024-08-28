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"بحضور أمير توفيق".. كواليس استقبال أشرف داري في المطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وصل أشرف داري لاعب بريست الفرنسي، صباح اليوم الأربعاء إلى مصر، لإنهاء إجراءات انضمامه إلى النادي الأهلي، وإجراء الكشف الطبي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "اللاعب وصل صباح اليوم الأربعاء، على خطوط شركة مصر للطيران".

وأضاف: "اللاعب تم استقباله من قبل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في صالة كبار الزوار، بمطار 3 الجديد".

وفور وصول اللاعب قام بإجراء الكشف الطبي، في أحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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