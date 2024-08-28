الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مهاجم البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة دخول النادي الأهلي، في مفاوضات للتعاقد مع مهاجم فريق البنك الأهلي أسامة فيصل.

وقال نصار في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "لا يوجد أي مفاوضات من قبل النادي الأهلي، للتعاقد مع مهاجم فريق البنك أسامة فيصل".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية عن وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي، للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

ويتواجد أسامة فيصل خلال الفترة الحالية، في معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضاً:

جلسة مع حسين السيد.. الخليج 365 يكشف موقف أسامة جلال من الانضمام للزمالك

بديل فتوح.. أرقام محمود بنتايك صفقة الزمالك المحتملة

"فيديو هيعجبكم جدا".. شوبير يكشف ما يفعله الأهلي في صفقة أشرف داري