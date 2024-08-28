رسمياً.. تحديد ملعب نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الملعب المستضيف لأحداث نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وأعلن آل شيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء للحديث عن فعاليات موسم الرياض، أن مباراة السوبر الإفريقي ستقام على ملعب المملكة أرينا وذلك بحضور 25 ألف مشجع من الجماهير.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين القطبين يوم 27 سبتمبر المقبل وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.