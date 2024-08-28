الأهلي يستعد لتقديم صفقة جديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإعلان عن صفقة جديدة خلال الساعات الساعات القليلة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على فيس بوك فيديو الاستعدادات، للإعلان عن صفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

والجدير بالذكر أن المدافع المغربي، أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة، وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، وأجرى الكشف الطبي بنجاح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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