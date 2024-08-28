شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته فى الأول من سبتمبر استعدادًا لمباراة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لأربعة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك عقب وداع المصري بطولة كاس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بالدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويستعد المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية منتصف سبتمبر.

أنهى النادي المصري مسابقة الدوري في الموسم الجاري محتلاً المركز الرابع في المربع الذهبي، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.