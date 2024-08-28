شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة بيراميدز وزد أف سي، في نهائي كأس مصر موسم 2023-2024.

ويدير أحمد الغندور المباراة، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود ناجي حكما رابعا، ويقود محمود بسيوني تقنية الفار ويعاون محمد يوسف وأسامة السيد، وشريف عبد الله حكما مساعدا إحتياطيا.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله في نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي، خلال المباراة المقامة في نصف نهائي كأس مصر 2024.

فيما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي إلى نهائي كأس مصر، بعدما حقق فوزا غاليا على نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف مقابل لاشيء، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، في دور نصف نهائي البطولة.