شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بالاسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريباتهم بالمعسكر المغلق بالإسكندرية فى إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر القادم.

وخضع اللاعبين لبرنامج تأهيل بدنى خلال الأيام الماضية لرفع الحالة البدنية والجاهزية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

واطمأن محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية على ترتيبات المعسكر التدريبى وتجهيز اللاعبين بشكل قوى قبل انطلاق البطولة الأفريقية.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم 21 لاعبا، فى حراسة المرمى كلا من زيزو الصباح، محمد السيد،ابراهيم حسن،أحمد حمدى ويوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، حسان محمد،محمد عبدالنبي لوحا،كريم سيد، أحمد إسماعيل بالى ، اسماعيل بهجت، حسام باولو، هيثم عاطف كوستا،مصطفى صاصا، عبدالرحمن حسن الشافعي،أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح وأحمد جبر نصة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك ومؤمن نبوى مدير ادارى واسلام شاكر مدير المهمات.