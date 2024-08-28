شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقود أول مران للزمالك بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً للموسم الجديد.

وكان المدير الفني عاد إلى القاهرة صباح اليوم قادماً من بلاده، بعد قضاء فترة الإجازة، لقيادة التدريبات استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص جوزيه جوميز على مصافحة جميع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الخميس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.