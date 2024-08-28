شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى الرسمية تُلمح للإعلان عن صفقة جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى أكس فيديو لتجهيز تقديم أحد اللاعبين الجديد للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد قليل.

ويستعد النادى الأهلى في الساعات القادمة، للإعلان عن التعاقد مع المدافع المغربى أشرف دارى قادما من الدورى الفرنسي عبر بوابة بريست، بعدما وصل في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، من أجل توقيع عقده بشكل رسمي مع الأهلي وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادي.

وخضع اليوم أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

ووصل صباح اليوم الأربعاء المغربى أشرف دارى رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، من أجل توقيع عقده بشكل رسمى مع الأهلى وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادى.

وظهر أشرف دارى للمرة الأخيرة مع فريقه الأحد الماضى قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أشرف دارى مع بريست وغادر بعدها فرنسا قادماً إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى وإعلان انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى النادى الفرنسى على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بقيمة مليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.