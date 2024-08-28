شكرا لقرائتكم خبر عن غياب شيكابالا عن مران الزمالك وتأهيل الونش وعبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً للموسم الجديد.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم المقبل.

وأدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي ، استعداداً للموسم الجديد.

وكان اللاعب سبق وخضع لجراحة الرباط الصليبي، ويواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت أدى محمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الخميس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.