قنبلة الدوري السعودي.. رونالدو يريد زيدان مدرباً للنصر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي، علاقة أكثر من رائعة مع الأسطورة زين الدين زيدان، الأمر الذي دفعه للتحرك من أجل اقناع إدارة النصر للتعاقد معه لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة أن المدرب الحالي لويس كاسترو يتعرض لضغوط كبيرة، ولا يظهر النصر معه بالصورة التي ترضي طموحات جماهيره.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" المدريدية فقد ارتبط اسم زين الدين زيدان مرة أخرى بكرة القدم السعودية، وهو موضوع متكرر نظرًا لغيابه الحالي عن التدريب. هذه المرة، النصر ، الفريق الذي يضم كريستيانو رونالدو ، هو الذي يبذل جهدًا جادًا لتوظيف مدرب ولاعب ريال مدريد الأسطوري السابق في سعيهم لتحقيق الاستقرار في موسمهم الحالي، ووضع النادي بقوة على الساحة العالمية.

وشهد النصر بداية صعبة للموسم ، تفاقمت بعد الهزيمة المؤلمة أمام الهلال في كأس السوبر ، الأمر الذي أثار مخاوف إدارة وجماهير وعشاق النادي.

الفريق، الذي تم دعمه للمنافسة على أعلى المستويات، يجد نفسه الآن بعيدًا عن أهدافه الطموحة، مما يؤدي إلى زيادة عدم اليقين داخل المنظومة النصراوية بأكملها.

كاسترو يقترب من الرحيل

ويتعرض المدرب الحالي ، لويس كاسترو ، لضغوط كبيرة ويقال إن النادي يفكر في بديل رفيع المستوى، مع ظهور زيدان كمرشح رئيسي.

على عكس التعيينات التدريبية السابقة، التي أعطت الأولوية للخبرة في كرة القدم العربية، يركز النصر الآن على إيجاد مدرب يتمتع بسجل حافل على أعلى مستويات الرياضة لرفع أداء الفريق.

رونالدو يريد زيدان في النصر

يقال إن رونالدو ، الذي اكتسب تأثيرًا كبيرًا في القرارات الرياضية للفريق، يفضل زيدان باعتباره الخيار الأمثل لهذا المنصب. ويلعب فرناندو هييرو ، المدير الرياضي للنادي، دورًا أيضًا في عملية اتخاذ القرار، لكن القرار الأخير سيكون لرئاسة النادي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها فريق كرة قدم سعودي مع زيدان، ومع ذلك، فإن مدرب ريال مدريد السابق كان ينجذب باستمرار إلى فكرة تدريب المنتخب الفرنسي، والتي غالبًا ما طغت على الفرص الأخرى.

على الرغم من العروض المتعددة من الأندية السعودية، ظل زيدان يركز على إمكانات قيادة فرنسا، وهو المنصب الذي اعتبره منذ فترة طويلة خطوته المهنية الرئيسية التالية.