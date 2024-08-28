شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئى الطائرة على الجزائر فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة 18 سنة على نظيره الجزائرى بنتيجة 3-2، فى إطار ختام مواجهات الدور الأول البطولة الأفريقية المقامة فى تونس و تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب الناشئين فى تحقيق الفوز على كل من، المغرب وتونس، قبل الفوز على كينياو رواندا .

فيما تمكن منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما من تحقيق فوز مثير على منتخب إيران بنتيجة 3/2 ضمن ختام دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عامًا و المقامة ببلغاريا.

وجاءت نتيجة الأشواط :19-25 22-25 25-19 27-25 13-15.

تصدر منتخب مصر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات ليتأهل لدور ال16 في بطولة العالم للناشئين بعد أداء مميز من ناشئي الفراعنة.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.