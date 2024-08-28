شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف وأحمد محمود ينتظمان فى مران الزمالك بعد عودتهما من الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم حسام أشرف وأحمد محمود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي ، استعداداً للموسم الجديد.

وشارك اللاعبان في التدريبات بعد عودتهما إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارة حسام أشرف لبلدية المحلة، وانتهاء إعارة أحمد محمود لنادي الجونة بنهاية الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الخميس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.